Bruno Cencetti stasera al Paddock

Una vera e propria istituzione della musica, del rock in particolare, fa nuovamente tappa in Val di Magra. Bruno Cencetti continua ad incantare con il suo strumento per eccellenza e sull’onda delle sei corde, sarà protagonista dell’evento in programma questa sera al Paddock in via Fiasella a Sarzana. Lo storico leader della band prog rock Magia Nera, formata da artisti spezzini e lunigianesi, con cui ha da pochi mesi dato alle stampe l’ultimo concept album "Vlad" e che pubblicato in concomitanza il libro "L’innocenza di Dracula. Apologia di un vampiro", si esibirà nel corso della serata musicale organizzata dal ristorante pizzeria intitolata "Bruno e le sue chitarre". Grandi classici e non soltanto, conditi dalla sua verve e dal suo talento che si declina fra strumento e voce, per una festa della donna all’insegna della buona musica e di una passione contagiosa.