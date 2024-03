Brugnato congela tributi e tariffe. Via libera del Consiglio al bilancio: "Messe alle spalle le difficoltà"

Il peggio è passato. Messe alle spalle la vicenda della Brugnato Sviluppo e la causa decennale con un’azienda locale terminata con un pesante risarcimento, il bilancio comunale di Brugnato può finalmente respirare. I conti comunali sono stati approvati recentemente dal Consiglio comunale, con l’amministrazione che ha tenuto invariata l’imposizione tributaria ma riuscirà al contempo a garantire maggiori servizi ai cittadini. "Nel corso del 2023 il Comune ha affrontato alcune gravose questioni in cui sono confluiti parte degli sforzi di questa amministrazione: abbiamo pagato 865.718,06 euro di debiti fuori bilancio, per il concordato fallimentare della Brugnato Sviluppo e per la sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche – afferma l’assessore al Bilancio, Paola Brosini –. Il nuovo bilancio conferma una buona azione amministrativa con la prudenza e il rigore che ci contraddistinguono: nessun sostanziale aumento in termini di pressioni tributaria, invariate l’aliquota Imu, l’addizionale Irpef e il Canone unico patrimoniale, mentre le tariffe della Tari saranno approvate entro il 30 aprile, in base a quanto risulterà dal piano economico finanziario del servizio, ma che non dipendono dal Comune". Non mancheranno gli stanziamenti per il sociale, a sostegno dei soggetti in difficoltà socio-economica, e vengono confermate le quote di compartecipazione per i servizi a domanda individuale e le fasce e tariffe dei servizi scolastici. "Resta fermo – rilancia la Brosini – l’impegno del Comune nel continuare la lotta all’evasione fiscale per recuperare i crediti a parte dei cittadini che ancora non si sono messi in regola: questa operazione è necessaria e decisiva per la diminuzione del fondo crediti di dubbia esigibilità che per il 2024 è quantificato in 197.649 euro, e che resta uno dei punti critici del bilancio. Recuperare l’evasione vuol dire assicurare una maggiore giustizia tra i cittadini, e maggiori risorse da destinare alla collettività. L’attività è affidata a Spezia Risorse". Dal consuntivo 2023 dovrebbe essere confermato un saldo positivo di 384.356,53 euro, spendibile nel 2024. "Finalmente un po’ di sereno dopo tanti anni di bilanci ingessati" rilancia la Brosini, sottolineando che anche con la nuova programmazione non è previsto "il ricorso a nuovi prestiti per il finanziamento degli interventi del piano triennale delle opere pubbliche".