Brugnato Borgo di Bozzolo. Partiti i lavori di riqualificazione

Sono stati avviati ieri i lavori di riqualificazione del centro storico di Bozzolo, frazione di Brugnato. Un progetto ampio, redatto dall’architetto Michela Nardini, che è stato reso possibile grazie al finanziamento di 500mila euro erogato dal ministero dell’Interno. I lavori sono stati appaltati all’impresa Frediani di Luni. "Quella di oggi è una delle date più significative del nostro mandato essendo una delle opere più desiderate dalla popolazione; l’avvio del cantiere apre una nuova fase, quella della operatività, e chiude quella dei progetti, delle pratiche burocratiche e delle autorizzazioni, che hanno appesantito l’iter di questa opera, cruciale per proseguire con la valorizzazione del territorio comunale" fanno sapere dal Comune, che ringrazia "anticipatamente i bozzolesi per la collaborazione e per gli eventuali disagi che potranno subire durante il cantiere".