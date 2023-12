’Bronx Gospel Choir’. La voce della Harvey protagonista al Civico

Kaylah Harvey è la nuova e prorompente voce della Comunità Nera di New York. Con il Bronx Gospel Choir sarà protagonista domani sera, alle 21, al Teatro Civico, nell’appuntamento, del cartellone extra abbonamento, curato da Ad Eventi. Cresciuta nel Bronx, Kaylah si è fatta immediatamente distinguere per la distensione cristallina delle sue doti vocali evidenziate da intense panoramiche timbriche. Si presenta come leader per la prima volta in Italia ed Europa, in uno spettacolo preparato come una colonna sonora per un viaggio musicale rallentato dallo scorrere nelle vene e nella mente di quel tempo up beat fatto di battito di mani e di canti, oltre che da una forte comunicazione corporea. Oltre all’immagine c’è un grande talento. È un cuore caldo, vivo e pulsante quello di Kaylah Harvey, già vincitrice di ambitissimi e prestigiosi riconoscimenti come una delle migliori nuove formazioni gospel degli Stati Uniti.

Una vera e propria aura di sacralità circonda questo gruppo che arriva per la prima volta in Europa e le atmosfere celestiali dei loro concerti assumono una centralità ancor più assoluta, supportate dallo M String Quartet, in una esclusiva performance unica ed innovativa che finisce in una esplosione di gioia che invade il cuore. Kaylah Harvey e i suoi ragazzi ricalcano a meraviglia una formula spiritual gospel-pop innovativa e mai scontata, confermando appieno la bontà e le preziose doti interpretative di ognuno dei singoli vocalist: Jy’nea Williams, Vash’ti La’Vie Sexton e Kaiya Stevens (soprano), Curtis Jennings, Marcus Robinson e Isaiah J. Tart (tenore), Christina Jester e Alanis J Harris (alto), Yao Bogue (basso) e Christopher Martin (tastiere) e Elijah Revell (batteria). L’innesto dello M String Quartet evoca ballate intrise di Groove e piacevoli up tempo che si colorano tra voci e strumenti ad ammaliare ogni loro spettatore, canzoni & hit della tradizione nero-americana suonate con il cuore, cariche di emotività, di vero e proprio amore per le radici.

Un concerto che prende, e brano dopo brano, rivela tutta la sua autentica bellezza. "Una scossa al panorama gospel – dichiarano i promotori – e un avviso per il futuro: non perdeteli di vista, meritano tutte le nostre attenzioni e la nostra presenza ad ogni loro concerto". Ulteriori informazioni sono disponibili allo 0187 648366, con biglietti al botteghino del Teatro Civico (raggiungibile allo 0187 727521 o all’email [email protected]), aperto oggi e domani dalle 8.30 alle 12 (oltre che il giorno dello spettacolo, prima della rappresentazione); prevendite anche sulle piattaforme online Vivaticket e Ticketone.

Marco Magi