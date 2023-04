Brividi e sorrisi alla fiaccolata E oggi la lectio di Paolo Pezzino

LA SPEZIA

Grande partecipazione, lunedì sera, alla tradizionale fiaccolata del 24 aprile. Il corteo, formato da autorità, sindaci del territorio, sindacalisti ed esponenti della società civile, ma anche da privati cittadini, partito da Largo Marcantone, ha attraversato le vie di Mazzetta e Migliarina, scortato dalla banda musicale ’Puccini’, per il consueto concentramento al parco della Maggiolina.

Ieri le celebrazioni sono proseguite con l’omaggio, da parte di amministrazione e Comitato unitario della Resistenza, ai tanti monumenti e alle molte lapidi che ricordano in città le vittime della lotta partigiana e i deportati dei campi di concentramento nazifascisti. Le iniziative vanno avanti anche per la giornata di oggi. Alle 10 al Teatro Civico della Spezia è in programma infatti un incontro con gli studenti e la cittadinanza. La mattinata si aprirà con un breve concerto da parte degli allievi del Conservatorio Puccini a cui seguiranno i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini, del co-presidente del Comitato Unitario della Resistenza Giorgio Pagano. Quindi il calendario prevede una lectio magistralis tenuta dal professor Paolo Pezzino, dell’università di Pisa, uno dei maggiori esperti a livello nazionale (e non solo) di stragi nazifasciste. Presidente del comitato scientifico del Museo audiovisivo della Resistenza, Pezzino è stato responsabile per l’Università di Pisa della convenzione di collaborazione scientifica con l’Institut for Holocaust Researches di Yad Vashe. È stato anche direttore del Dipartimento di storia moderna e contemporanea della stessa Università, prorettore per i rapporti con il territorio e direttore della Scuola di dottorato in storia, orientalistica e storia delle arti. Dal 1º novembre 2011 al 1º giugno 2014 è stato distaccato al Centro linceo interdisciplinare “Beniamino Segre” dell’Accademia Nazionale dei Lincei.