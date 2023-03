’Brigate rosse e violenza politica’ Il libro di Dogliotti da Liberi Tutti

Verrà presentato oggi, alle 18, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, il libro ‘Come pesci nell’acqua. Le brigate rosse e i contesti della violenza politica’ di Chiara Dogliotti. Dialogano con l’autrice Giorgio Pagano e Gian Paolo Ragnoli. Il rapporto tra terrorismo e sinistra rivoluzionaria è da sempre oggetto di due narrazioni opposte, ma ugualmente stereotipate: da un lato viene descritto come assoluta alterità e dall’altro come un legame assai stretto in cui i confini tra i due termini sono labili. Il libro offre una ricostruzione che cerca di discostarsi da questi ‘opposti estremismi’ e che non teme di addentrarsi nelle ragioni storiche su cui poggia la vicenda della violenza politica degli anni 70, nella convinzione che la restituzione della complessità che caratterizza ogni vicenda umana sia doverosa anche per ritrovare un senso storico in cui collocare quei dolorosi eventi. L’entrata è libera.