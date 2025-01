Breschi e Ruffini all’Audiovisivo

Al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo prima tappa della rassegna teatrale della rete Musei storia e memoria del ’900. In occasione del Giorno della Memoria, sabato alle 18, andrà in scena lo spettacolo ‘Triangolo rosa’ di e con Altero Borghi (Associazione Sobborghi Impresa Sociale) con il cantautore Leonardo Breschi in arte ilragazzodelcampo, e Gabriel Ruffini, compositore musicale (regia di Serena Cesarini Sforza). Entrambi i musicisti narrano la loro visita ai lager, questo per dare allo spettacolo il significato sia di memoria che di conoscenza, mentre il personaggio – triangolo rosa – narra la sua storia: si tratta di un omosessuale che viene liberato da un campo di concentramento dove venivano contrassegnati con un triangolo rosa sulla casacca. A seguire gli interventi di Anna Chiara Borrello (Centro Documentazione Aldo Mieli) e Valentina Bianchini (Raot - Rete Anti Omofobia e Transfobia), mentre alle 20 si terrà una cena sociale a 25 euro (studenti e precari a 20), con info e prenotazioni al 329 0099418.