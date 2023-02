Bravo confermato segretario

Il congresso regionale del Sunia, sindacato che tutela gli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica, che si è svolto all’NH Hotel alla Spezia, ha confermato Franco Bravo come Segretario regionale. "L’emergenza abitativa si sta progressivamente aggravando e non c’è una risposta adeguata da parte delle Istituzioni- ha detto Bravo- in Liguria ci sono 7000 famiglie in attesa di case popolari e 2000 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica che non vengono ristrutturati perché mancano le risorse; abbiamo un patrimonio abitativo regionale e comunale vecchio e precario in cui sono svolte solo manutenzioni di emergenza. Non si costruiscono nuove case popolari, ma solo social housing, un’esperienza fallimentare. Serve un nuovo piano casa nazionale che corrisponda al fabbisogno di persone che hanno redditi che non arrivano a 1500 euro mensili.."