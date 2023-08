Braska sbarca nella Ville Lumière È parigina la clip dell’ultimo singolo

Girato tra qualche scorcio su Montmartre, i palazzi della Défense e la passeggiata sulla Senna proprio sotto la Tour Eiffel, il videoclip di ‘Tu mi hai visto così’, l’ultimo singolo di Braska. D’altra parte, il 2023, è un anno davvero... ‘On The Road’ per la cantante spezzina e il suo produttore LoZar, volendo usare un’espressione che rimandi all’omonimo ep rilasciato a giugno su tutte le piattaforme digitali. L’ultima tappa del viaggio è stata proprio la capitale francese. Un viaggio che nasce dalla proposta di collaborazione del videomaker francese Hénock, che ha contattato Braska per realizzare un videoclip per un suo progetto.

Braska e LoZar decidono così di realizzare nel cuore di Parigi la clip del singolo estratto dall’ep, uno dei brani più radiofonici presenti nel progetto: la produzione ha un ritmo incalzante e si snoda su un arpeggio che non abbandona mai l’ascoltatore, dando modo a Braska (Giulia Cerasoli) di sfogare la sua vocalità r&b e trasportarlo nel suo mondo, fatto di parole e immagini che riguardano concetti come amicizia e sorellanza. Contribuiscono a creare questo immaginario anche i leggiadri passi di danza di Élise, una giovanissima ballerina parigina, che non solo ha curato la parte coreografica, ma ha pure interpretato la sorella minore di Braska. Questo brano è dedicato a chiunque ci abbia visti fragili, inermi, indifesi e nonostante questo "sia salito sul ring con noi", usando la metafora che usa Braska. Il videomaker Hénock, originario di Lille, ha messo a disposizione del progetto il suo team composto da Kelly (art director) che ha curato la direzione artistica del progetto e la selezione delle location e Marc (assistant camera) che ha realizzato le riprese. "Abbiamo lavorato con una squadra di professionisti sulla nostra stessa linea d’onda – dicono Braska e LoZar – con i quali si è creata una bellissima connessione umana e artistica che certamente sarà la prima di molte altre. Il videoclip rappresenta solo l’inizio di un ampio progetto".

Marco Magi