Braido da Smood con la Roxy band

Prima della pausa estiva – si riapre a metà settembre – una chiusura in grande stile per lo Smood di Ceparana: stasera, dalle 22 (aperitivo dalle 20.30), lo special guest è il noto Andrea Braido. Sul palco del locale di via Vecchia torna la Roxy bar band, che ha già riscosso un grandissimo successo, ma stavolta ad affiancare il gruppo, sul palco ci sarà il grande e famosissimo musicista Braido. Già chitarrista di Vasco dal 1989, ha calcato palchi a livello internazionale con Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, senza dimenticare Patti Pravo, Adriano Celentano, Antonella Ruggero, Paola Turci, Raf, Zucchero, Enzo Jannacci, Angelo Branduardi e tanti altri. "Aspettiamo tutti a braccia aperte per festeggiare la chiusura estiva – affermano Riccardo Angeletti e Max Marcolini – offrendo un bicchiere di prosecco, da gustare insieme a Braido". Si conclude, così il primo trimestre di attività dello Smood. Per prenotare 328 7671213.

m. magi