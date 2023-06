Braga e Mauri Musica folk alla Torretta

A Fosdinovo e Mulazzo le prossime tappe di ‘MutaMenti’. La prima domani, alle 21.30 con il fosdinovese Parco La Torretta ad accogliere un duo vincitore del prestigiosissimo premio Orpheus Award 2023 nella sezione world popular music: Falviano Braga & Simone Mauri. Il fruttuoso e magico incontro tra mantice ed ancia, tra Braga e Mauri, due virtuosi del proprio strumento, porta a ‘Improbabile Folk’ un repertorio di composizioni, in gran parte originali, che si muovono tra musica improvvisata e tradizionale in un dialogo serrato che porta gli aromi del folk nell’improvvisazione e il ritmo del jazz nelle sonorità etniche. Seguirà una degustazione di vini. Come attività collaterale, alle 17.30 ‘Discovering Fosdinovo’, una suggestiva passeggiata, organizzata da AlterEco, alla scoperta del borgo medievale con gli oratori dei Bianchi e dei Rossi. Venerdì, invece, la rassegna si sposta a Groppoli, nel Comune di Mulazzo. La piazza della Chiesa ospiterà alle 21.30 il Nugara Trio, che ha presentato da poco l’ultimo album ‘Point of Convergency’. Formati da Francesco Negri (pianoforte), Viden Spassov (contrabbasso), Francesco Parsi (batteria), propongono per il concerto un programma di musica originale che unisce l’animo del jazz, a sonorità più moderne con influenze che toccano la musica classica, il rock e la musica popolare, caratterizzando un sound di forte impatto sonoro inaspettato ed originale. A seguire una degustazione di testaroli, mentre ad anticipare, alle 18, visita all’archivio-museo dei Malaspina a Mulazzo dedicato alla storia della grande consorteria Malaspiniana di Lunigiana e del grande navigatore Alessandro Malaspina. Per ulteriori informazioni è necessario recarsi sul sito www.festivalmutamenti.it o contattare lo 0585 816524 o il 320 3306197. Biglietti su Vivaticket.it in prevendita.

m. magi