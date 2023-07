Braccio di ferro con professionista Debito fuori bilancio per il Comune Ma scatta la denuncia alla Procura

I documenti attestanti la fine dei lavori oggetto di falsificazione? Si tinge di giallo a Riccò del Golfo la querelle che da alcuni anni vede fronteggiarsi in una battaglia legale il Comune e uno studio professionale. Ieri pomeriggio, in Consiglio comunale, il colpo di scena, con il sindaco Loris Figoli che, nel proporre il riconoscimento del debito fuori bilancio maturato all’esito del decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla società, ha annunciato di aver depositato in Procura una querela per falso, affidando l’offensiva all’avvocato Luca Bicci.

La vicenda prende le mosse da un ricorso per decreto ingiuntivo avanzato da una società nel dicembre 2021 per ottenere il pagamento relativo alla progettazione di un intervento di riqualificazione ai Prati di Caresana: il tribunale concesse la provvisoria esecutorietà all’ingiunzione sulla base della documentazione presentata dalla società, nonostante l’opposizione dell’ente, che lamentava la regolare esecuzione delle opere. Tali documenti sono tuttavia finiti sotto la lente del Comune. Un’indagine interna avrebbe fatto emergere alcune presunte incongruenze nel documento presentato dalla società e datato 2011, che non sarebbe mai stato sottoscritto da alcun dipendente comunale e sul quale sarebbe stato apposto il nome di un responsabile andato in pensione due anni prima. Una circostanza che ha portato il Comune a ritenere non veritiero il documento, e che ha spinto il sindaco a mettere nero su bianco una denuncia per falso indirizzata alla Procura con tanto di richiesta di sequestro documentale. Nel frattempo, il Comune ha ritenuto di riconoscere comunque il debito fuori bilancio, di poco superiore ai 22mila euro. "Ci prestiamo ad autorizzare un pagamento che io non ho mai nascosto sia estremamente imbarazzante e non dovuto, quantomeno nella sua totalità, al quale ho cercato in tutte le modalità amministrative a disposizione di oppormi, figlio di una modalità di amministrare che non mi appartiene – ha detto ieri Loris Figoli durante il consiglio comunale –. La mia difesa è per tutti coloro che amministrano e che hanno amministrato prima di me. Quando si parla della sistemazione dell’area in località Caresana, vengono in mente incompiute. Nello specifico, un riempimento programmato e deliberato durante il primo decennio degli anni Duemila, che oggi è una non ben precisata distesa di sterpi, con un tracciato stradale che non vedrà mai la luce". Il sindaco ha spiegato in aula la vicenda, sottolineando come "l’ente ha ricevuto informazioni nel 2013 per un lavoro eseguito nel 2011, momento in cui nessuno però presentò nulla a protocollo".