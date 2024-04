Botta e risposta tra Natale e Toti sul futuro del sito di Vallegrande

Botta e risposta tra il consigliere regionale del Partito democratico Davide Natale e il governatore Giovanni Toti sul futuro delle aree Enel. "E’ necessario un confronto aperto e trasparente con le parti sociali e le istituzioni – dichiara l’esponente dem – per giungere a una pianificazione condivisa, che garantisca alla città soluzioni adeguate che vadano nella direzione della transizione energetica e forniscano occupazione di qualità". La conferenza stampa in cui è stata data presentazione da parte dell’azienda dell’avviso di manifestazione di interesse per una parte dell’area di Vallegrande viene definita "come molto simile a una passerella priva di contenuti. Caduto il progetto di produzione di idrogeno verde, finanziato con 14 milioni del Pnrr, rimane in piedi solo il campo fotovoltaico e il sistema di accumulo Bess: poca cosa e con un impatto occupazione risibile. Chiederemo alla giunta regionale di spiegare in aula perché a Enel viene concesso di scegliere il futuro di quell’area in maniera unilaterale, senza alcun confronto con il territorio, e perché 60 ettari sono esclusi dall’avviso". Non si fa attendere la risposta del governatore Toti secondo cui la richiesta di un tavolo di confronto da parte del segretario regionale del Pd "sa tanto di nostalgia per la pianificazione sovietica e i piani quinquennali dell’Urss".