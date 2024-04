Borseggiatrici tradite dall’auto di lusso

Sono state denunciate dalla squadra mobile della questura della Spezia per ricettazione ed indebito utilizzo di una tessera bancomat rubata, due donne bulgare di 37 e 44 anni. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la vicenda e accertare che le donne responsabili dei prelievi, viaggiavano a bordo di un prestigioso ed insospettabile veicolo di grossa cilindrata con targa bulgara, condotto da un uomo sul quale sono ancora in corso accertamenti per attribuirgli un ruolo nella vicenda. Vittima, alla fine del mese di febbraio, una spezzina di 65 anni che stava facendo shopping in centro ed uscita da un negozio si accorgeva che la cerniera dello zaino era aperta. Era

sparito il portafoglio contenente, oltre al denaro contante, anche la tessera bancomat. Nonostante la donna avesse bloccato subito la carta, soltanto pochi minuti dopo il furto erano già state effettuate diverse operazioni in rapida successione, prelevando dal conto corrente il massimo importo di denaro giornaliero consentito. Alla vittima non restava altro che formalizzare denuncia in questura, mentre gli uomini e le donne della squadra mobile avviavano le indagini, acquisendo ed analizzando le registrazioni dei sistemi di video-sorveglianza del luogo dove si presumeva fosse stato commesso il borseggio, che dell’istituto di credito dove erano stati realizzati, in rapida successione, gli indebiti prelievi di denaro. Fino a scoprire le autrici.