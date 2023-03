Borseggi tra le bancarelle Coppia sottoposta a fermo

Alcuni dei bancomat e delle carte di credito da loro utilizzate, erano state rubate durante i tre giorni della fiera di San Giuseppe in città. Altri invece a Chiavari e sono tuttora in corso indagini per capire dove siano stati effettuati gli altri furti. Approfittando del fatto che gli acquisti entro una certa somma possono essere effettuati in modalità ’contact’ senza bisogno del pin, la coppia aveva già colpito.

Ma hanno fatto i conti senza l’oste, nello specifico la squadra mobile della questura spezzina che in collaborazione con i colleghi di Chiavari, li ha smascherati. Un uomo e una donna di nazionalità romena, trovati in possesso delle carte rubate, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria l’altro pomeriggio in città con l’accusa di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito e bancomat.

Gli investigatori della squadra mobile, diretti dal commissario Alessandro Pescara Di Diana, li hanno sorpresi mentre alloggiavano da un parente che abita alla Spezia. E hanno posto sotto sequestro 15mila euro in contanti. Secondo quanto trapela dietro allo stretto muro di riserbo in questa fase delle indagini, non c’è solo la ricettazione delle carte rubate nei portafogli alla fiera di San Giuseppe tra i motivi che hanno condotto al fermo della coppia. I 15mila euro sequestrati e ritenuti provento dell’attività illecita con prelievi fraudolenti, sarebbero la conferma. La squadra mobile ha subito informato il magistrato di turno Maria Pia Simonetti, mentre i due fermati hanno nominato come loro difensore di fiducia l’avvocato Davide Bonanni.

L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Villa Andreino, la donna invece è stata portata al carcere femminile di Pontedecimo. Resteranno entrambi in custodia cautelare, in attesa dell’udienza di convalida del fermo da parte del giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis, che si svolgerà lunedì mattina.

Le indagini riguardano non solo La Spezia, ma anche altre località dove la coppia avrebbe colpito. Di sicuro Chiavari, ma pare anche nella vicina Toscana. Non è chiaro se fossero loro stessi ad effettuare i borseggi. Di sicuro, al momento, l’accusa per la coppia è ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, non essendoci la prova che siano loro gli autori dei furti. Ma il fermo è scattato anche per evitare la reiterazione del reato.

Massimo Benedetti