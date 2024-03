Borgo di Corniglia isolato, comitati all’attacco

Il borgo di Corniglia raggiungibile solo in treno a seguito della frana che ha chiuso la sp30, rilancia gli affondi del comitato delle associazioni delle Cinque Terre. Il treno come trasporto pubblico è il tema del pensiero del comitato, che mette nel mirino Toti anche per la gestione della viabilità. "Le previsioni sono amare, si parla di parecchi giorni di isolamento, i cittadini sono rassegnati, purtroppo non è la prima volta, e gli ospiti atterriti domandano: ma come è possibile che in uno dei luoghi più belli del mondo, dove il biglietto per ottocento metri di ferrovia costerà 10 euro, le strade siano lasciate nel più competo abbandono? – è l’interrogativo dai toni amari proposto dal Comitato –. Sicuramente le strade provinciali delle Cinque Terre rendono meno del contratto di servizio con Trenitalia. Il treno per le Cinque Terre è un mezzo di trasporto vitale perché ormai lo diamo come fatto acquisito e consolidato, ma abbiamo il diritto ad avere non solo il treno ma anche strade adatte. Vie di accesso e deflusso dai paesi che consentano approvigionamenti e cure in caso di emergenza". Intanto, ieri un mezzo dei vigili del fuoco ieri ha oltrepassato la frana. Il mezzo resterà nel borgo sino alla fine dell’emergenza. Nel frattempo sono usciti alcuni turisti francesi che erano rimasti bloccati nella frazione.