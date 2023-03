Borghi sovraffollati Pecunia ci riprova Pool di legali in campoper una consulenza

Nel 2019 fu una sentenza del Tar a fermare il primo tentativo di regolamentare la gestione dei flussi turistici nei borghi, diventati ormai insostenibili. Ora, con la pandemia alle spalle e le presenze che tornano ad aumentare vertiginosamente, il sindaco di Riomaggiore ci riprova, affidandosi a uno studio legale milanese per individuare non solo le possibili azioni da intraprendere per provare a gestire il fenomeno, ma anche per determinare di chi siano effettivamente le competenze e le responsabilità di una situazione che vede di fatto i sindaci primi responsabili della sicurezza pubblica ma senza gli strumenti per garantirla.

Sarà lo studio legale Pedersoli a elaborare possibili ipotesi per la risoluzione di un tema che il sindaco Fabrizia Pecunia non ha più intenzione di procrastinare. D’altronde, furono proprio i giudici del Tar, nella sentenza sul ricorso di Trenitalia e Rfi contro l’ordinanza sindacale di protezione civile vergata dalla Pecunia, a certificare il problema del sovraffollamento dei borghi, sottolineando che "i singoli Comuni e sindaci delle Cinque Terre non possono provvedere in via autonoma a risolvere il problema della gestione dell’afflusso turistico" ma rilanciando sulla necessità "che gli altri enti, in primo luogo la Regione, i Comuni limitrofi, specie quelli aventi una funzione di approdo-partenza come il Comune di La Spezia, e gli operatori pubblici e privati del settore trasporti cooperino in breve tempo e in modo fattivo per regolamentare adeguatamente tutti i profili del problema, valutando la compatibilità di limitazioni o restrizioni dei trasporti rispetto alla necessità di tutela della libertà di circolazione delle persone". In tre anni, complice anche il Covid, non è stato fatto nulla. Così, ora la Pecunia ci riprova. "Nella sentenza del Tar ci fu il riconoscimento del problema, ma a distanza di anni non è stato fatto nulla: dopo gli Stati generali del Parco sono passati mesi e la cabina di regia sul turismo non è stata ancora convocata – dice il sindaco –. Bisogna muoversi, non è solo un tema turistico, ma di sicurezza pubblica, che è responsabilità dei sindaci. Per questo abbiamo chiesto un parere a uno studio legale nazionale per capire se dal punto di vista giuridico abbiamo strumenti per governare la situazione, o se queste competenze e responsabilità siano di altri enti. Regione, Stato, Trenitalia? Se la responsabilità è loro, sono pronta a diffidarli per ottenere leggi e provvedimenti. I sindaci sono ormai diventati capri espiatori, hanno tante responsabilità ma nessun strumento per affrontarle: anche ora vorrei intervenire, ma poi succede che se faccio un’ordinanza, qualcuno la impugna. Di certo però non voglio tornare al 2019, quando ho dovuto mettere degli agenti di vigilanza per moderare flussi nel tunnel di Manarola: serviva quasi un’ora per attraversarlo". Il sindaco di Riomaggiore non mancherà di portare queste istanze al ministro Daniela Santanchè in occasione della tavola rotonda sul turismo organizzata dal Comune della Spezia. E proprio al sindaco del Comune capoluogo la Pecunia non manca di assestare una stoccata. "Il fatto che si interessi è positivo, quella della prenotazione preventiva dei gruppi è un’idea condivisibile, ma sono state dichiarazioni inopportune: cosa fare alle 5 Terre lo devono decidere in primis i sindaci delle 5 Terre assieme al Parco, in una logica di condivisione con tutta la provincia" afferma Pecunia.

Matteo Marcello