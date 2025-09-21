Borghi senza luce nè telefono. La rabbia del sindaco di Riccò: "Cittadini pronti a fare causa"

Black out ormai all’ordine del giorno, con interi borghi senza energia elettrica, e telefoni muti. No, non siamo nel più sperduto dei villaggi, ma a Riccò del Golfo. A due passi dal capoluogo, la sofferenza degli abitanti circa i continui distacchi nella fornitura di energia elettrica così come i sempre più frequenti disservizi della telefonia e della rete, sta toccando livelli altissimi. Sul fronte energetico, finora non sono bastate le svariate sollecitazioni del Comune: è intervenuta persino la Prefettura, con una lettera inviata venerdì all’indirizzo di Enel Distribuzione, a sollecitare l’operatore a dare corso al taglio della vegetazione che, spesso, è la causa delle frequenti interruzioni nell’erogazione del servizio. "Da gennaio – ricorda il sindaco Loris Figoli – con più missive e secondo l’iter richiesto dal personale Enel, stiamo cercando di affrontare questo tema. Dopo tre distacchi dell’erogazione, l’interruzione delle forniture idriche, l’annullamento di tutte le attività sociali previste durante l’estate, rabbia e frustrazione della popolazione che si scaricano comprensibilmente sul sindaco, l’albero è ancora appoggiato alla rete e l’intervento sembra posticipato a fine settembre. Polverara, l’intera Riccò, non meritano questa situazione incresciosa e grottesca". Non va meglio per ciò che concerne la telefonia fissa e la rete internet. Nonostante la missiva inviata ad agosto la situazione non è cambiata, con il sindaco intenzionato a sollecitare nuovamente il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Liguria Digitale, Anci e Prefettura. "Dopo la mia lettera di agosto nulla è stato risolto, anzi la situazione si è ulteriormente aggravata, anche in virtù dello scarso e a tratti grottesco riscontro da gestori e detentori delle concessioni telefoniche" spiega Figoli, che evidenzia l’assenza di segnale telefonico sulla linea fissa nelle frazioni di San Benedetto, Valgraveglia e Polverara tra il 9 e il 19 settembre. "La popolazione – dice Figoli – si sta organizzando in gruppi di protesta formale, con la comprensibile previsione di una causa per interruzione di pubblico servizio, richiesta di danni in virtù dei mancati profitti da lavoro autonomo e dipendente, nonché mancato diritto allo studio e all’informazione e all’auto medicazione. Ogni ripercussione a carico del sottoscritto o dell’ente rappresentato sarà contestato a gestori e garanti dei servizi".

Matteo Marcello