LaSpezia
CronacaBorghi senza luce nè telefono. La rabbia del sindaco di Riccò: "Cittadini pronti a fare causa"
21 set 2025
MATTEO MARCELLO
Cronaca
Borghi senza luce nè telefono. La rabbia del sindaco di Riccò: "Cittadini pronti a fare causa"

Numerose frazioni a più riprese lasciate senza energia elettrica: interviene anche la Prefettura. Figoli: "Nonostante le sollecitazioni nulla è cambiato. La protesta dei residenti e comprensibile" .

Protesta a Riccò del Golfo per i disservizi che, oltre alla rete internet, hanno riguardato per numerosi giorni anche la linea telefonica fissa foto di repertorio

Black out ormai all’ordine del giorno, con interi borghi senza energia elettrica, e telefoni muti. No, non siamo nel più sperduto dei villaggi, ma a Riccò del Golfo. A due passi dal capoluogo, la sofferenza degli abitanti circa i continui distacchi nella fornitura di energia elettrica così come i sempre più frequenti disservizi della telefonia e della rete, sta toccando livelli altissimi. Sul fronte energetico, finora non sono bastate le svariate sollecitazioni del Comune: è intervenuta persino la Prefettura, con una lettera inviata venerdì all’indirizzo di Enel Distribuzione, a sollecitare l’operatore a dare corso al taglio della vegetazione che, spesso, è la causa delle frequenti interruzioni nell’erogazione del servizio. "Da gennaio – ricorda il sindaco Loris Figoli – con più missive e secondo l’iter richiesto dal personale Enel, stiamo cercando di affrontare questo tema. Dopo tre distacchi dell’erogazione, l’interruzione delle forniture idriche, l’annullamento di tutte le attività sociali previste durante l’estate, rabbia e frustrazione della popolazione che si scaricano comprensibilmente sul sindaco, l’albero è ancora appoggiato alla rete e l’intervento sembra posticipato a fine settembre. Polverara, l’intera Riccò, non meritano questa situazione incresciosa e grottesca". Non va meglio per ciò che concerne la telefonia fissa e la rete internet. Nonostante la missiva inviata ad agosto la situazione non è cambiata, con il sindaco intenzionato a sollecitare nuovamente il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Liguria Digitale, Anci e Prefettura. "Dopo la mia lettera di agosto nulla è stato risolto, anzi la situazione si è ulteriormente aggravata, anche in virtù dello scarso e a tratti grottesco riscontro da gestori e detentori delle concessioni telefoniche" spiega Figoli, che evidenzia l’assenza di segnale telefonico sulla linea fissa nelle frazioni di San Benedetto, Valgraveglia e Polverara tra il 9 e il 19 settembre. "La popolazione – dice Figoli – si sta organizzando in gruppi di protesta formale, con la comprensibile previsione di una causa per interruzione di pubblico servizio, richiesta di danni in virtù dei mancati profitti da lavoro autonomo e dipendente, nonché mancato diritto allo studio e all’informazione e all’auto medicazione. Ogni ripercussione a carico del sottoscritto o dell’ente rappresentato sarà contestato a gestori e garanti dei servizi".

Matteo Marcello

