Borghi in fiore, Framura si aggiudica il primo posto Sul terzo gradino del podio sale il paese di Pignone

Due borghi spezzini Framura (primo) e Pignone (terzo) trionfano al Concorso Borghi in Fiore della Liguria che la Regione ha proprio ieri decretato con tanto di punteggio on line. Per onor di cronaca va detto che secondo (tra gli 8 candidati) si è piazzato Riva Ligure in provincia di Imperia. Ce l’hanno fatta dunque ad aggiudicarsi l’ambito podio i due borghi molto rappresentativi della provincia della Spezia in quanto esponenti della riviera e della vallata. Framura e Pignone l’hanno spuntata grazie ad un punteggio social significativo. Piccoli paesi di circa 600 abitanti che hanno incassato: Framura 3120 like, Riva Ligure 2602 e Pignone 1927. Seguono con minor punteggio le genovesi Moneglia e Moconesi, le savonesi Villanova d’Albenga e Noli, chiude la graduatoria l’imperiese Diano Castello. Insomma c’è da gioire per le rispettive amministrazioni comunali guidate da Andrea Da Passano e Ivano Barcellone che adesso aspettano di ricevere il meritato compenso della Regione, la quale, secondo quanto anticipato dall’assessore Augusto Sartori, sembrerebbe propensa a premiare, indistintamente, tutti i borghi candidati al concorsP. Framura ha scelto l’arredo floreale della Torre Carolingia quale proprio emblema. Mentre Pignone ha scelto di arredare il mitico ponte vecchio romano.

Euro Sassarini