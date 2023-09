"Borghetto Vara: Imbratta il parco, Denunciato Neo Maggiorenne"

Una bravata che costerà cara. È quella compiuta da un giovane appena maggiorenne che, durante il ponte di Ferragosto, aveva pensato bene di imbrattare l’area sportiva comunale. A scoprire l’episodio era stata l’amministrazione comunale, che sui era accorta che qualcuno si era introdotto nella struttura sportiva comunale e, utilizzando bombolette di vernice spray arancione, aveva imbrattato alcuni arredi e una porzione del manto erboso del campo di calcio. Il Comune aveva sporto denuncia, con i carabinieri della caserma di Borghetto che hanno avviato le indagini e in poco tempo sono riusciti a risalire all’autore, individuato grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza. "Siamo amareggiati, persone che non hanno rispetto per i beni comuni. Dipiace sia stata imbrattata anche la fontana dei Lions".