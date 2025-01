Borghetto Esenzione pedaggio. Giampedrone scrive al ministro

Una lettera con la richiesta formale di attivazione immediata dell’esenzione dal pedaggio autostradale tra i caselli di Brugnato e La Spezia per le imprese e i residenti di Borghetto di Vara e dei Comuni limitrofi a seguito della nuova chiusura della statale Aurelia a seguito del maltempo con l’allerta rossa di lunedì e martedì scorsi. L’ha inviata l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone al ministero dei Trasporti in accordo con Anas e sentiti i referenti di Concessioni del Tirreno. Il tratto chiuso a seguito delle piogge è oggetto di un intervento strutturale da parte di Anas con un investimento di 1,5 milioni di euro per costruire una scogliera sull’argine del fiume Vara, evitando così l’erosione del terreno sottostante la carreggiata. "Nei prossimi giorni è prevista purtroppo una nuova ondata di maltempo – spiega Giampedrone – per cui il nuovo intervento di rinforzo già avviato durerà più tempo del previsto. Cittadini e imprese non possono sopportare a lungo gli ulteriori costi obbligati".