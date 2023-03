Borghetto, che succede nell’ex discarica? "Serve più sorveglianza"

Cosa sta succedendo all’interno dell’ex discarica di Bosco di Checco, a Borghetto Vara? L’interrogativo è dell’ex sindaco Claudio Delvigo, che sottolinea come la recinzione della discarica "appare strappata da più lati ed è stata attraversata da mezzi meccanici. Ho immediatamente avvisato il sindaco, ma rimango veramente sconcertato da quanto sta accadendo nel nostro territorio: se chi ha attraversato l’ex discarica è stato autorizzato, si sarebbe anche dovuto verificare il ripristino della recinzione, ma ugualmente grave è non aver attenzionato per tutto questo tempo un luogo sensibile quale una ex discarica ancorché bonificata".

Per Delvigo "la bonifica di una discarica presuppone la regimazione delle acque con apposite canalizzazioni, la realizzazione di vasche per la raccolta di eventuale percolato e tutte quelle opere che la normativa prevede, passarci in mezzo con delle macchine operatrici potrebbe danneggiare tali manufatti, ma è un luogo che va sorvegliato anche e soprattutto durante le allerte per verificare eventuali danneggiamenti, frane.

Il nostro è un territorio fragile che va sempre monitorato e controllato. Negli anni scorsi, grazie ad una attenta programmazione in collaborazione con Regione Liguria, sono stati messi in sicurezza tanti movimenti franosi che costituivano un grande pericolo per la comunità borghettina, ma questo non vuol dire sedersi sugli allori, bisogna continuare a monitorare ogni possibile situazione di pericolo" ricorda Delvigo, che si dice "allibito da una tale superficialità di comportamento ed una tele mancanza di sensibilità ambientale".