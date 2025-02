Borghetti canta il vecchio inno

In occasione del match contro il Palermo, è stato riproposto il vecchio inno ‘Spezia oh eh’. Un’idea lanciata da La Nazione, che l’area comunicazione e marketing del club bianco ha lodevolmente fatta propria. Musica e parole, coniate dal noto cantautore spezzino Riccardo Borghetti, che hanno riportato indietro con il tempo, a quando lo Spezia vinse il campionato di Serie C2 nel 1985. Brividi sulla schiena e commozione di tutti a risentire quelle melodie, emozioni che si riproporranno all’ennesima potenza domenica prossima, in occasione del match Spezia-Catanzaro, quando lo stesso Riccardo Borghetti canterà dal vivo l’inno. All’ingresso in campo gli altoparlanti dello stadio lanceranno anche il popolare inno ‘Non siete soli’.

Fabio Bernardini