’Bordello misto’. Torna lo Shake

Dopo un mese di chiusura e di pausa, riapre a grande richiesta lo Shake Club di via Valdilocchi alla Spezia e lo fa con un appuntamento fra i più amati: il ’Bordello misto’ de La Manubi, che animerà sabato sera dalle 22 la pista del circolo Arci. Un dj set che vedrà ai piatti l’inossidabile "diggea" di Manarola con la sua compilation studiata per il reopening party, con cui prenderà il via un mese di programmazione fra concerti, appuntamenti con i più amati disk jockey della zona e le due date scoppiettanti di venerdì 21 e sabato 22 febbraio con lo Shake Fest, due giorni di rassegna con grandi ospiti…il festival più wild in città! Grandi inni della musica italiana, ma anche brani immortali delle colonne sonore, pezzi dance e molto altro saranno il programma che promette di catturare tutti i frequentatori dello Shake a suon di ritmi scatenati. L’ingresso alla serata è riservato ai possessori di tessera Arci, che potrà anche esser sottoscritta all’entrata del locale.