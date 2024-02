Boom del settore alimentare a La Spezia: la metà delle imprese è legata al cibo

Un’impresa su due in città ha a che fare con il cibo. Secondo i dati della Camera di commercio – aggiornati a oggi – a Spezia ci sono 35 frutta e verdura, 53 macellerie, 14 pescherie, 37 panetterie, 5 latterie, 37 attività legate al commercio del caffè e di altre bevande, 84 tra gastronomie e rosticcerie, 57 gelaterie e pasticcerie, 382 bar e 406 ristoranti e pizzerie. In tutto 1100 imprese su un totale di 2200 (quelle attive sono 2000): esattamente la metà se non di più. In questo numero, in questa proporzione – o sproporzione – si può leggere tutto il cambiamento che sta attraversando l’economia spezzina. Un tendenza che sembra non avere ancora toccato il suo apice se pensiamo che nel 2022 le attività legate alla somministrazione erano 840 (dati Suap La Spezia - Sportello unico attività produttive) e che quindi nel giro di un solo anno sono aumentate di almeno ottanta unità. E il 2024 appena iniziato sembra proseguire con decisione lungo questo solco. È una rivoluzione vera rispetto al passato, una moltiplicazione delle focacce e delle acciughe più cospicua di quella narrata nel Vangelo di Matteo e dettata da una domanda che sembra inesauribile. Pizzeria napoletana, ristorante thailandese, vegano, pesceteriano, fruttariano, biologico, grasso, salato, unto, piccante, light, a km 0, le nicchie di mercato sono infinite, così come la curiosità del consumatore di sperimentarle tutte. Finché il turismo ha numeri importanti – almeno 6 mesi l’anno – tutti prosperano, poi in diversi vivacchiano. Chi è veramente in difficoltà però sono gli altri settori del commercio al dettaglio, alla disperata ricerca di una via per rilanciarsi. Che non potrà certamente essere quella di mettersi servire aperitivi all’interno dei loro locali. VCG