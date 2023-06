Bonifica ex Ip, la Regione bussa alla porta del Comune "Pronti 6 milioni ma serve tutta la documentazione"

Poco meno di 6,5 milioni di euro per completare almeno il primo lotto della bonifica dell’ex area Ip. È quanto messo sul piatto da Regione Liguria, a patto che il Comune della Spezia – che nelle scorse settimane ha deciso di attivare i poteri sostitutivi per realizzare il risanamento dell’area al posto della proprietaria del sito – fornisca a stretto giro di posta il progetto rimodulato. Da Genova nei giorni scorsi è partito l’invito a Palazzo civico a comunicare nel più breve tempo possibile se sussista l’interesse ad intervenire quale soggetto attuatore esterno sul sito della ex raffineria, in tal caso, a fornire le informazioni richieste dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per formulare l’istanza di adeguamento del Piano di azione regionale approvato il 4 agosto 2022. Regione Liguria attende nelle prossime ore la risposta da parte del Comune della Spezia. "Con il ministero dell’Ambiente abbiamo avviato da tempo un’interlocuzione per realizzare, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli interventi di bonifica secondo la graduatoria stilata dalla Regione in base ai rischi e allo stato di inquinamento – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Giacomo Giampedrone – Alla Liguria sono stati assegnati 12 milioni di euro, destinati inizialmente al primo sito dell’elenco, l’Ex Sicam a Santo Stefano di Magra.

Il Comune, che ringraziamo, ha successivamente manifestato la propria disponibilità a rimodulare la bonifica: i monitoraggi hanno rivelato una situazione migliore di quella prospettata e quindi sarà possibile completare l’intervento con poco meno di 6 milioni di euro. Si sono quindi resi disponibili oltre 6,4 milioni di euro (6.471.523,17; ndr) per gli altri siti in graduatoria, a partire dalla ex raffineria Ip alla Spezia. Per procedere con l’assegnazione degli ulteriori 6,4 milioni di euro è indispensabile che l’amministrazione spezzina ci fornisca la documentazione necessaria, rimodulando il progetto che inizialmente prevedeva di intervenire su un’area di tre ettari per circa 10 milioni di euro. In questo modo – conclude Giampedrone - potremo inviare al ministero l’aggiornamento del Piano regionale complessivo, con le nuove schede dell’ex Sicam di Santo Stefano di Magra e dell’ex Ip della Spezia".