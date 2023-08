Boni e Prayer cantano gli ’Esclusi’ a Lerici: ecco la cruda sincerità

Lo scopo? Portare in scena una vita incandescente, acuminata, volutamente priva di metafore. Lasciare che il racconto si riveli in tutta la sua cruda sincerità, senza orpelli, con la ferocia dell’urgenza. Questa la tensione che il ‘Canto degli esclusi’, ideato da Alessio Boni (foto) e Marcello Prayer e in scena stasera, in piazza San Giorgio a Lerici alle 21.30 (nella tappa di Lerici Live), cerca di incarnare con il pudore che si riserva alla rarità. Tra poesie e aforismi – ossia ricordi, lancinanti sofferenze, gioie volteggianti, passioni sussurrate – Alda Merini ritorna con tutta la sua potenza e fragilità, in un’elegante intimità marcata da dubbi, rimorsi, speranze e visioni che solamente i messaggeri celesti sanno decifrare e far danzare. Un Concertato a due che si fonde in un’unica voce avvolgente, capace di tratteggiare i lati oscuri della coscienza, i silenzi e i fantasmi che hanno abitato la mente di questa donna, senza valicare i confini che il mistero erige a esigenza di una vita compiuta. Nel mondo carsico della poetessa dei Navigli scorre una gonfia vena ironica che lambisce, indistintamente, leggerezza e drammaticità, lasciando nelle pieghe più intime dell’animo una traccia volubile da impastare con la materia di tutti i giorni. "In una continua improvvisazione jazzistica – scrivono su ‘Sipario’ – i due interpreti inscenano il dissidio interiore che possedeva la poetessa. Scambiandosi di continuo il ruolo del lato oscuro della coscienza e del super-io, entrambi sanno tratteggiare, di Alda Merini, quell’interiorità così sempre crudelmente soffocata". Lo spettacolo è a pagamento e oltre al botteghino in loco, è possibile acquistare in precedenza i biglietti sulle piattaforme online Vivaticket e Ticketone.

m. magi