Bonati e Romito Magra si separano. La sorpresa alla vigilia del derby

Si è conclusa l’avventura del tecnico Pier Giorgio Bonati a Romito Magra. La squadra arcolana che milita nel campionato di calcio di prima categoria a inerente proprio al girone D di prima categoria, salta la panchina del Romito Magra che cambia a sorpresa la guida tecnica. La compagine arcolana è attualmente al decimo posto con un vantaggio di quattro punti dalla zona play-out e dopo la tennistica sconfitta per 6-1 subita a Falconara con la Santerenzina domenica scorsa solleva dall’incarico il tecnico Pier Giorgio Bonati. Nei prossimi giorni la società giallo-blù deciderà il sostituto che guiderà la squadra domenica prossima nella venticinquesima giornata. Partita nella quale il Romito Magra riceverà al ‘Biggi’ il Cadimare, penultimo, in un importante scontro diretto per la salvezza.

Questa sera si terrà alle ore 20.30 al ‘Bertolotti’ di Bolano un recupero della sedicesima giornata del girone F di seconda categoria tra Albianese e Bolanese B. L’arbitro designato è Della Monica della Spezia. La partita si sarebbe dovuta giocare sabato 22 febbraio ad Albiano Magra ma non si disputò per impraticabilità di campo dovuta alla pioggia. La gara non assegna punti in quanto la Bolanese B è fuori classifica dato che partecipa anche alla prima categoria.

Paolo Gaeta