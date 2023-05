Bonassola, turista scomparsa ritrovata dopo ore di ricerche

Lieto fine per le operazioni di ricerca di una signora di 75 anni. L’anziana si era persa l’altro pomeriggio nei dintorni di Bonassola. La turista si era allontanata il giorno prima dalla sua residenza estiva per una passeggiata verso la località Salto della Lepre, quando ha perso l’orientamento. L’allarme è scattato in serata: la sua vicina di casa, non vedendola rientrare per la consueta cena insieme, ha contattato il 112, facendo scattare i soccorsi. La task force, composta dai Vigili del fuoco della Spezia e del distaccamento di Brugnato, dal nucleo Piloti dei Droni dei Vigili del fuoco, dei volontari di Levanto, Carabinieri, Soccorso alpino e personale del 118, ha battuto palmo a palmo le zone intorno al Salto della Lepre: attorno alle 2 di notte, hanno ritrovato la signora in buono stato di salute, ferma sul ciglio di un sentiero.