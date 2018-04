La Spezia, 25 aprile 2018 - Una turista francese di 18 anni si è ferita cadendo per circa dieci metri sugli scogli di Bonassola mentre stava cercando di raggiungere un sentiero poco più sopra. La giovane è scivolata sulla parete ripida sino al livello del mare, in una zona difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

Si è levato in volo l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha portato sulla scogliera i soccorritori e il personale medico, per poi issare la turista su di una barella. Vista la dinamica della caduta è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova in elicottero. Sul posto 118, vigili del fuoco, capitaneria di porto, carabinieri e pubblica assistenza.