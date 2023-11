’Bombe, Trombe e Canunà’, Massimo Pesucci racconta storie di ragazzi del dopoguerra

Domani alle 21 al bar Marchini (da Neto), vicino alla Chiesa di San Lazzaro a Sarzana, nell’ambito del ciclo “I venerdì di Radio San Lazzaro” promossi dall’associazione Radio SL Punto Nord, presentazione del libro “Bombe, Trombe e Canunà - Storie di noi ragazzi del dopoguerra e di cacciatori un po’ sfigati”, di Massimo Pesucci, cantastorie sarzanese e amante dell’arte, della pittura e della letteratura. Un racconto di "storie del passato prossimo e remoto realmente accadute e abilmente portate al presente donando a chi ascolta momenti di ilarità (si spera)". Voci narranti Massimo e Simone Pesucci, musicisti e cantori Andrea Galiati, Marco Bologna e Sara Camicia. L’autore, classe 1946, si occupa da anni di dialetto sarzanese, portandolo nei suoi spettacoli musicali in piazza e in teatro. Tra le sue pubblicazioni “Tin ton Tintera”, poesie in italiano e in sarzanese, “La pianta dei pomi rudei”, storie dei ragazzi del dopoguerra sempre in italiano e sarzanese, e infine “Ocra gialla e blu di lapislazzuli”, romanzo storicofantastico legato alla Pala di San Lazzaro (1616) del pittore Domenico Fiasella, detto il Sarzana.