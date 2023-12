"Bomba all'Hotel: il Tributo a Gianna Nannini allo SmooD"

Gianna Nannini è il rock al femminile da sempre e Bomba all’Hotel è il tributo a questa grande artista. Stasera, alle 22, spazio al live della tribute band allo SmooD - Sign Music Desk di Ceparana. Il progetto Bomba all’Hotel nasce nel 2007 dalla passione di Gloria per Gianna Nannini e l’esigenza di creare un tributo nella regione che ha visto nascere la rocker senese. "Con anni di intensa attività dal vivo – spiegano i protagonisti – siamo riusciti a creare, non un semplice repertorio, bensì un vero evento, che coinvolge il pubblico e che celebra la straordinaria carriera di Gianna. Lo spettacolo che proponiamo è carico di energia e ripercorre tutto il periodo artistico fino ad oggi; dai brani più aggressivi come ‘America’ e ‘Scandalo’ alle ballate più struggenti come ‘Un giorno disumano’, ‘Notti senza cuore’ o ‘Amandoti’. Immancabili i successi ‘Fotoromanza’, ‘Radio baccano’, ‘Sei nell’anima’, fino ad arrivare ai più recenti successi". Un vero tributo all’energia esplosiva del rock targato Nannini. Info: 328 7671213.