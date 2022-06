Covid Liguria, i dati del 17 giugno: 845 nuovi positivi. Nessun morto

La Spezia,17 giugno 2022 - I nuovi positivi al coronavirus sono 845 su un totale di 5362 tamponi (1084 test molecolari e 4278 test rapidi), il tasso di positività è del 15,75%. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. I nuovi ricoveri sono 153 ( 1 in meno del 16 giugno) i ricoveri in terapia intensiva sono 4.

I positivi in isolamento domiciliare sono 534 in più rispetto al 16 giugno. Nel dettaglio i nuovi positivi divisi per provincia: 70 nell'Imperiese, 93 nel Savonese, 526 nella provincia di Genova, 154 nello Spezzino e 2 non domiciliati in Liguria.