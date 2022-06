Covid Liguria 2 giugno, continua il calo di ricoveri e positivi

La Spezia, 2 giugno 2022 - Continua il calo deciso delle curve del Covid anche in Liguria, dove oggi si registrano 230 positivi in meno (grazie a 644 guariti a fronte di 416 nuovi positivi) e sette ricoveri in meno. negli ospedali liguri ci sono ad oggi 132 pazienti, di cui 7 in terapia intensiva.

I tamponi processati oggi sono stati 1.169 molecolari e 3.709 rapidi. Calano anche gli isolamenti: 576 in meno.

Due i decessi: due uomini di 79 e 75 anni morti rispettivamente lunedì a Lavagna e martedì a Savona.

La mappa dei nuovi casi

Imperia 59 (979 in totale)

Savona 70 (1.181 in totale)

Genova 226 (4.245 in totale)

La Spezia 61 (1.025 in totale)

