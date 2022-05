Covid Liguria, il bollettino del 30 maggio: ancora in calo positivi e ricoveri

Per approfondire :

La Spezia, 30 maggio 2022 -Pochi i nuovi positivi al Covid individuati nelle ultine 24 ore in Liguria: 118, ma a fronte di pochi tamponi (1.171 test rapidi e 415 molecolari).

I ricoveri negli ospedali liguri calano di 3 unità: 8 sono in terapia intensiva (6 al San Martino, uno ciascuno per Galliera e La Spezia) mentre i ricoveri in totale sono 153.

Calano gli attualmente positivi: sono 143 in meno, 8.644 in totale. Il saldo è dovuto a 261 guarigioni e nessun decesso a fronte dei 118 nuovi positivi.

I 118 positivi registrati ieri sono così divisi a livello provinciale: Imperia 3, Savona 24, Genova 62 (di cui 5 nel Tigullio) e La Spezia 29.

