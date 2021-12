La Spezia, 19 dicembre 2021 - Ci sono 754 nuovi positivi al Covid in Liguria individuati nelle ultime 24 ore su 5.250 tamponi molecolari e 8.637 tamponi rapidi. I nuovi casi fanno salire il numero degli attualmente positivi di 273 unità, nel saldo con le guarigioni e i decessi, che oggi ammontano a quattro.

Abbastanza stazionario il quadro dei ricoveri: in totale ci sono quattro ricoveri in più (376 in totale), mentre le terapie intensive scendono di due (sono 29 in totale). In terapia intensiva 24 ricoverati su 29 sono non vaccinati.

I nuovi casi sono più numerosi nella zona Asl 1 (Imperia): 245. A seguire Savona e Genova (179 ciascuna) e La Spezia (146), mentre 5 non risultano residenti in Liguria.

Sul fronte dei vaccini attualmente risultano somministrate 2.694.373 dosi

