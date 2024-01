Bolano, l’ora di Adorni. Figoli mira al tris. Barcellone si ricandida. Scampelli si ferma

Diciassette Comuni al voto per rinnovare sindaco e consiglio comunale. A circa cinque mesi dal voto (la data potrebbe essere quella del 9 giugno), partiti e movimenti cominciano a muoversi per individuare il candidato migliore per puntare alla conferma o al ribaltone. I principali territori al voto in vallata sono quelli di Bolano e Follo. A Bolano è destinato a terminare il percorso di Alberto Battilani, sindaco dell’ultimo decennio. ’Uniti per la gente’, contenitore politico che da anche il nome alla lista dell’attuale maggioranza di centrosinistra, ha giò individuato il sostituto interno, nel segno della continuità, ovvero Paolo Adorni, che dopo dieci anni da vicesindaco è destinato a raccogliere il testimone. Sulla candidatura di Adorni nelle prossime settimane si terranno incontri con i partiti e i movimenti della coalizione (in primis il Pd) ma la sensazione è che la candidatura sia blindata. Nel centrodestra non ci sono ancora investiture ufficiali, con la coalizione al lavoro per individuare il nome su cui puntare. Dall’altra parte del Vara, a Follo, la situazione rischia di essere meno lineare. La ricandidatura del sindaco uscente, la totiana Rita Mazzi, non pare essere in discussione nella coalizione del centrodestra, mentre nel centrosinistra il nome più gettonato è quello di Sandro Bertoni, attuale consigliere di opposizione. Tuttavia, sono numerosi i rumors che danno l’ex sindaco Giorgio Cozzani (Forza Italia) e l’ex vicesindaco Felicia Piacente impegnati a imbastire una possibile lista con cui correre alle prossime comunali. A Riccò del Golfo ha di fatto già sciolto le riserve Loris Figoli: il sindaco uscente, nonché coordinatore provinciale dei totiani, punta al terzo mandato consecutivo sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra. Sull’altro versante, invece, il centrosinistra potrebbe puntare su Giacomo Cappiello, attuale consigliere comunale di opposizione. Alla finestra l’ex sindaco Carlo Mazza. A Calice al Cornoviglio, la sorpresa arriva dalla maggioranza: Mario Scampelli, sindaco da dieci anni, dice basta e non si ricandiderà. Il centrosinistra potrebbe puntare su Roberto Verelli. Sul fronte delle opposizioni, alcune voci danno quasi per certa la candidatura di Barbara Peverelli. A Pignone, è certa la candidatura del sindaco uscente Ivano Barcellone, che punta al secondo mandato consecutivo, mentre sul fronte centrosinistra la quadra pare non essere ancora stata trovata. Risalendo il Vara, a Carrodano l’attuale maggioranza, orfana dello storico sindaco Pietro Mortola scomparso lo scorso settembre, potrebbe fare quadrato attorno a Gian Carlo Leveratto, attuale sindaco facente funzione e traghettatore dell’amministrazione in attesa delle elezioni, mentre sul fronte minoranza tutto tace. A Rocchetta Vara, le riunioni in maggioranza non sono ancora iniziate, anche se la candidatura di Roberto Canata non pare essere messa in discussione. Tra le fila dell’opposizione, non è escluso una nuova discesa in campo per l’ex sindaco Riccardo Barotti. A Varese Ligure, la maggioranza che si rifà alla lista ’Futuro per Varese’ avvierà in queste settimane i primi incontri in vista della tornata elettorale: non paiono esserci dubbi sulla conferma della candidatura del sindaco uscente Gian Carlo Lucchetti, che punterà dunque al terzo mandato consecutivo. Sul fronte delle opposizioni, il nome caldo è quello di Mauro Rattore, attuale consigliere nonchè promotore del comitato che nei mesi scorsi si è battuto per ottenere un nuovo medico di base per il territorio. Infine, a Sesta Godano il sindaco uscente Marco Traversone potrebbe puntare al terzo mandato.

Matteo Marcello