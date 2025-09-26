"Boicottare Seafuture". Depositate 500 firme

Si sono presentati ai cancelli del Provveditorato in viale Italia con la cartella in spalla. Appena usciti da scuola hanno preso chi lo scooter chi la corriera per raggiungere il luogo del presidio organizzato nel primo pomeriggio di ieri dal Comitato Restiamo Umani - Riconvertiamo Seafuture e al quale hanno partecipato alcune decine di persone. Poche ore prima, un documento firmato da circa 500 cittadini, soprattutto legati al mondo della scuola, è stato consegnato all’Ufficio scolastico. L’appello contenuto nel testo invita le istituzioni scolastiche a non partecipare a nessuna iniziativa collegata a Seafuture, una delle principali fiere internazionali legate al mondo della Difesa che si terrà dal 29 settembre fino al 2 ottobre all’Arsenale. "Le scuole credono di partecipare a progetti scientifico-tecnologici, e tali sono quelli proposti in effetti, ma l’origine di tutto ciò è una piattaforma di vendita d’armi con la presenza di delegazioni e marine militari di Paesi che violano pesantemente i diritti umani. Tra queste Libia, Egitto, l’Arabia Saudita e Israele (la cui presenza non è stata confermata dagli organizzatori, ndr.), a cui l’invito non è mai stato revocato", ha spiegato Marco Cataruzza del Comitato Restiamo Umani - Riconvertiamo Seafuture presente al presidio. Cataruzza ha poi sollecitato i presenti a unirsi alla protesta contro Seafuture in programma domani alle 15.30 in piazza Brin. La mobilitazione proseguirà poi anche il giorno dell’inaugurazione della fiera internazionale con lo sciopero studentesco lanciato dall’Unione degli studenti spezzini. Il ritrovo sarà lunedì 29 settembre alle 8.30 in piazza Europa, da dove partirà il corteo in direzione dell’Arsenale. Le proteste, lo ricordiamo, sorgono dall’invito rivolto alle scuole superiori a partecipare ai ‘Seafuture Awards High School’. "La partecipazione degli studenti a questa manifestazione significa vanificare gli obiettivi di educazione civica che abbiamo sempre praticato e che sono sottolineati anche nelle nuove indicazioni ministeriali, in cui viene chiesto a noi insegnanti di formare cittadini consapevoli e capaci di relazionarsi pacificamente con il mondo", ha commentato l’insegnante di sostegno all’Istituto comprensivo Ilaria Alpi a Sarzana, Claudia Giella. "Accompagnare i ragazzi in un ambiente dedicato al settore militare ci sembra fuori luogo tanto più che la missione educativa della scuola si fonda su valori costituzionali tra cui il ripudio della guerra", ha aggiunto Emanuele De Luca, docente di Storia e Filosofia al Liceo Mazzini della Spezia. "Partecipare ad una manifestazione il cui scopo è anche quello di vendere armi è per noi studenti un abominio" ha sottolineato il coordinatore dell’Unione degli studenti, Charlie Alonso.

I.V.