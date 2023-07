Bocciata la proposta di legge contro discriminazione, "Uno schiaffo" per Rossetti

La proposta di legge avanzata in Consiglio regionale contro ogni forma di discriminazione ha ricevuto la bocciatura della giunta ligure. Per il primo firmatario Pippo Rossetti si è trattato di uno ’schiaffo’ sul quale dover riflettere.

Quali sono le linee della proposta?

"Quelle di avere una legge – spiega il consigliere del Pd – con la quale dare una struttura a un sistema di mediazione, promuovendo il rafforzamento dei servizi forniti dagli enti locali, per garantire ai cittadini punti di ascolto e di riferimento per difendersi da attacchi discriminatori, promuovere l’integrazione e dare gli strumenti necessari per superare condizioni di svantaggio legate a qualsiasi forma di discriminazione".

Da chi è stata condivisa?

"Da diverse associazioni di terzo settore, tra cui Arci, Acli e Alnof. Abbiamo chiesto alla Regione che, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla nostra Costituzione, venisse contrastata qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta".

Perché è stata respinta?

"Non c’è stato alcun approfondimento e tantomeno confronto - conclude Pippo Rossetti - il centrodestra ha dimostrato un atteggiamento di chiusura verso proposte strutturali volte a limitare l’emarginazione e promuovere e sostenere punti di accesso e di denuncia che consentirebbero di conoscere, monitorare e limitare efficacemente le discriminazioni verso donne, migranti, disabili e stranieri".