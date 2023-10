Blue economy e transizione ecologica. Enti e imprese a rapporto in Confartigianato

Un battello ibrido che può navigare in full-electric alimentato ad idrogeno, presentato da Rudy Biassoli, presidente del Consorzio Marittimo Cinque Terre Golfo dei Poeti; la realizzazione di modelli e componentistica navale tramite produzione additiva, illustrata da Davide Telleschi di Superfici; un gozzo Schiaffino full electric ricaricato da pannelli fotovoltaici, spiegato da Roberto Parisi di Cinque Terre View: testimonianze che sono state il valore aggiunto della tavola rotonda su ’Blue Economy e transizione ecologica’, organizzata Confartigianato La Spezia. "Il nostro territorio – spiega il presidente di Confartigianato Nutica, Roberto Zampollini – è al top della classifica nazionale per incidenza percentuale delle imprese dell’economia del mare". "Il 66% dei piccoli imprenditori – aggiunge Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato – è impegnato in azioni per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. Questi sforzi devono però essere accompagnati da politiche e interventi orientati ad affrontare la transizione energetica e ambientale". È intervenuto anche Kristopher Casati, assessore del Comune della Spezia, che ha evidenziato come "la nostra città è una delle migliori d’Italia per sostenibilità", mentre le conclusioni sono state affidate all’assessore regionale Giacomo Giampedrone, secondo cui "alle imprese della nautica spezzina occorrono spazi per lo sviluppo, che sarebbe possibile trovare anche nelle aree militari non direttamente utili alla difesa nazionale".