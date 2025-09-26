’Blu - Io sono io’, alla Fondazione Devlata di scena il teatro danza

Uno spettacolo, una storia, un’esperienza. Emozioni, arte, bellezza e molto altro ancora andranno in scena domani sera, alle 19, in via Cisa 127, alla sede della Fondazione Devlata di via Boettola, a Sarzana. ‘Blu – Io sono Io’ è il titolo dello spettacolo di danza teatro, nato dall’incontro casuale tra Bolli, un splendido ragazzo con sindrome di down di 23 anni, e due ballerini spagnoli professionisti: Kevin e Dani. L’idea, che ha portato con il tempo a sviluppare lo spettacolo che verrà proposto al pubblico domani nella sede della Fondazione, è stata quella di creare insieme uno spettacolo prendendo spunto proprio dalla personalità di Bolli e dal suo modo improbabile e stupefacente di percepire la vita. Ad accompagnare Bolli sul palco due ballerini professionisti che hanno saputo cogliere tutta la sua meraviglia e creatività. Kevin Cachucho, ballerino e coreografo che promuove la danza libera, egualitaria e inclusiva, nell’arco della sua carriera ha partecipato a molte tournée nazionali e internazionali. Al suo fianco Daniel Escolar, ballerino di danza spagnola e flamenco che difende la libertà creativa come mezzo di espressione . Diplomato in arti visive e danza alla Universidad Rey Juan Carlos, ha lavorato con diverse compagnie di livello internazionale ed è appena rientrato da una tournée in Cina. Nata nel 2005 la Fondazione Devlata promuove vari progetti e attività artistiche e sociali, tra cui campus estivi e corsi di scrittura creativa. Dal 2015 ha aperto le proprie porte diventando anche una residenza artistica che ha già ospitato personalità come Moni Ovadia o Lucrezia Lante Della Rovere. Si ricorda che l’ingresso per assistere a ‘Blu- Io sono Io’ sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria a causa della capienza limitata. Per prenotare, inviare una mail a [email protected]. Per qualsiasi informazione rivolgersi invece, via Whatsapp, al 3396854534.

Elena Sacchelli