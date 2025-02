Blitz in pieno giorno. Tagliata la cassaforte

Hanno agito in pieno giorno, incuranti di possibili occhi indiscreti, tagliando la cassaforte con un flessibile e mettendo le mani sui preziosi. Un colpo probabilmente studiato a tavolino, quello messo a segno ieri all’ora di pranzo a Ceparana dai topi d’appartamento, sul quale indagano ora i carabinieri. Il blitz è avvenuto in un appartamento situato in un’area residenziale a poca distanza dal capolinea degli autobus e dal poliambulatorio del Distretto sociosanitario, in un orario compreso tra le 11 e le 13.

I ladri hanno atteso che il proprietario di casa si allontanasse dall’abitazione e poi sono entrati in azione. Hanno messo a soqquadro le stanze e poi hanno trovato la cassaforte. A quel punto, probabilmente con un flessibile, hanno tagliato la cassetta blindata, mettendo le mani su quanto era contenuto all’interno. Poi si sono dileguati, a quanto pare senza che nessuno si sia accorto di nulla.

Immediata è scattata la telefonata al 112, e sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri, ora a caccia di indizi per risalire agli autori del furto. I ladri si sarebbero allontanati a bordo di un’autovettura di colore scuro: non è escluso che maggiori dettagli possano saltare fuori dalla visione delle telecamere si videosorveglianza comunale che si trovano in piazza IV novembre.

Di certo, l’area della bassa Val di Vara da qualche giorno è tornata a essere di ’interesse’ per i malintenzionati, se è vero che qualche notte fa a ricevere la ’visita’ dei soliti ignoti è stata anche una pasticceria situata nel Comune di Follo. I ladri, in quel caso, non hanno esitato a sfondare uno dei vetri della porta, per poi dirigere le proprie attenzioni sul registratore di cassa, dal quale hanno prelevato una piccola somma di denaro.

