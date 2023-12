Blatte nel supermercato. Chiuso dalla polizia locale: scatta multa di 3mila euro

La Spezia, 22 dicembre 2023 – La polizia locale col personale della sicurezza alimentare Asl5 e la guardia di finanza, hanno ispezionato un supermercato del centro città riconducibile ad una nota catena estera, i cui punti vendita sono gestiti sul territorio in franchising. Mentre l’analisi della posizione dei lavoratori non ha manifestato irregolarità, sono stati accertati problemi sia sotto il profilo igienico-sanitario che su quello commerciale. In particolare è stata rilevata una marcata presenza di blatte nell’area di vendita, con carcasse di insetti morti ben visibili anche alla clientela.

Non è escluso che gli scarafaggi provengano dall’esterno, ma sicuramente sono attirati all’interno dell’attività commerciale dalla presenza degli alimenti esposti ed in deposito. Infatti le condizioni delle pareti perimetrali presentano infiltrazioni di umidità ed addirittura bucature nei solai. Le diverse trappole presenti, segnale della consapevolezza del problema da parte dei gestori, non sono stati sufficienti a risolvere il problema della presenza degli insetti.

La Asl ha rilevato inoltre una situazione di precarietà per la conservazione delle merci nei magazzini, dove erano anche accatastate in modo disordinato attrezzature dismesse. Il personale Asl ha pertanto proceduto alla chiusura di una consistente parte del supermercato, che dovrà essere sottoposto ad un’accurata disinfestazione, con sanzione di 3mila euro.