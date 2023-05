Blackout in centro, pesanti disagi Locali e uffici pubblici ko per ore

Pesanti disagi per un blackout elettrico che ha interessato una buona parte del centro cittadino, da piazza Europa a via Fazio, mettendo fuori gioco l’erogazione di energia sul lato mare di via Veneto e via Chiodo e poi in via Mazzini, via don Minzoni, via Manzoni e in parte di viale Italia. L’energia è venuta meno attorno alle 13. E’ mancata in case, esercizi commerciali, uffici pubblici e semafori in un crescendo di interrogativi e complicazioni. Anche Comune, Prefettura, Provincia e parte della Capitaneria di porto sono rimaste senza luce con problematiche di non poco conto per l’erogazione dei servizi e la gestione dei sistemi informatici. Conseguenze pesanti in bar, ristoranti, hotel e negozi di generi alimentari alle prese con il deterioramento dei prodotti custoditi nei frigoriferi.

Ad originare il blackout sarebbe stato "un doppio guasto alla linea sotterranea da 15mila volts" dicono fonti dell’Enel che però, mentre scriviamo, non sanno ancora indicare l’origine puntuale del problema. Di qui l’attesa di uno speciale mezzo da Genova con sensori capaci di individuare i punti dove la linea si è interrotta, risalire alle cause ed effettuare le riparazioni. Nell’immediato, per il ripristino temporanea del servizio alle utenze, è stato approntato un cavo provvisorio; l’allacciamento è avvenuto tra due sottostazioni, quella erogante di via XXIV maggio nel palazzo dell’Agenzia dell’Entrate e quella all’interno del Municipio deputato alla distribuzione dell’energia lungo la linea interessata dal default. In soccorso dei tecnici dell’Enel sono arrivati in soccorso alcuni operatori del Comune. "Confidiamo nel ripristino dell’energia per rimettere in funzione i frigoriferi. Per suppliamo col ghiaccio...." dice alle 19 Simone Ciarmoli del ristorante "Dai pescatori".

In via Minzoni il problema ha interessato il centro benessere Calidum, nel bel mezzo dei trattamenti alla clientela alla ricerca del relax: "E’ salito invece il nervoso..." dice Adelina Agus in attesa di buone nuove. Così è anche per Rosanna Censoplano, in via Chiodo, dal negozio di tendaggi: "Problemi relativo per noi. Guai seri per la vicina gelateria. Hanno chiuso battenti". Intanto in via XX settembre Laura Bartellini è prigioniera nella sua tabaccheria: "Ho la saracinesca elettrica e fino a quando non sarà ripristinata la linea dovrò rimanere nell’esercizio, altrimenti esposto alle incursioni".

Corrado Ricci