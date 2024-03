Black out e lavori, l’ira del sindaco: "Cittadini sempre più penalizzati". Lettera al ministero dell’Ambiente

Di quell’interruzione programmata dell’erogazione di energia elettrica, sapevano ben pochi. Non i cittadini, che non hanno esitato a protestare anche bussando alle porte del municipio, e neppure gli uffici comunali. Una situazione che parrebbe aver creato disagi enormi, tanto da spingere il sindaco Loris Figoli a prendere carta e penna per scrivere una lettera dai toni non propriamente concilianti a Enel Distribuzione e, per conoscenza, anche ai ministeri, alla Regione e alla Prefettura. La vicenda prende le mosse da quanto accaduto lunedì scorso, quando l’interruzione per lavori programmati ha causato più di qualche mal di pancia. "Lavori – scrive il sindaco Figoli – comunicati alla popolazione su pochi sparuti volantini cartacei, attaccati al cancello di un cimitero, di una cabina di trasformazione e ad una fermata dell’autobus in piena campagna. Peccato che questa ’banale interruzione’ abbia privato di nuovo quasi tutto il territorio comunale e le comunicazioni su un lungo tratto della statale Aurelia della telefonia mobile per tutti i gestori (i ripetitori si trovano sulla collina interessata dalla disconnessione; ndr) ed anche dei servizi televisivi nazionali". Un’interruzione, quella avvenuta dalle 8 alle 15, "che ha comportato l’annullamento di appuntamenti di lavoro, l’isolamento di famiglie intere e l’inefficacia di sistemi di allarme per quasi tutte le abitazioni private del territorio". Figoli va oltre, sottolineando anche che i primi due week end di marzo "sono stati caratterizzati da oltre venti disconnessioni in poco più di un’ora, con danni alle apparecchiature elettriche private, disservizi, preoccupazione. Registro il malessere, vengo rivestito della responsabilità diretta nella gestione delle fragilità, sempre e comunque in emergenza: anche per interventi programmati che non vengono comunicati mai su canali ufficiali". Nella missiva inviata al colosso dell’energia e alle istituzioni, il sindaco spiega che "resta paradossale inseguire la Distribuzione di Enel per avere continuità nell’erogazione. In attesa di precisi impegni del gestore per l’energia nonché di tutte le autorità competenti, senza escludere strumenti di natura legale e diffide secondo la mia potestà, si esorta e si rinnova l’invito al promesso e mai assolto confronto fattivo, al fine di garantire servizi all’altezza delle esigenze e dei bisogni della mia comunità".

Matteo Marcello