’Black Box Diaries’ al cinema Sivori

Al cinema Sivori di salita Santa Caterina 54r a Genova, la rassegna ‘Mondovisioni’ prosegue domani (alle 16) e martedì (alle 21) con ‘Black Box Diaries’ della giapponese Shiori Ito, giornalista prima che regista. In giapponese e inglese con sottotitoli italiani, con l’introduzione video di Sergio Font, programmatore e consulente di ‘Mondovisioni’. Nel ruolo di vittima e allo stesso tempo di reporter che indaga sul proprio caso, Shiori ha combattuto per un epocale cambiamento sociale. ‘Black Box Diaries’ cattura il suo tumultuoso, straziante e infine trionfale viaggio, rivelando il prezzo umano e sociale da pagare quando si subisce l’attacco congiunto di politica, media e social network. La rassegna è organizzata da CineAgenzia insieme al settimanale ‘Internazionale’ con l’obiettivo di presentare i più appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione. Per info contattare la mail [email protected] e il numero 010 583261 oppure 010 5532054.