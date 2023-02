Biodigestore "Ignorata la lotta del territorio"

Il biodigestore, come ormai noto, si farà a Saliceti. La parola ’fine’ sulla lunga diatriba è arrivata con la sentenza del Consiglio di Stato, dopo anni di lotte che hanno interessato cittadini e comitati della zona. Sul fronte politico locale arriva ora la presa di posizione di Italia Viva di Vezzano, rammaricata per la decisione. "Il Tar aveva dato ragione ai Comuni interessati". La sentenza del Consiglio di Stato, risalente alla fine di gennaio, non ha lasciato più alcun dubbio. Dopo che il Tar aveva valutato positivamente il diniego dei Comuni che si opponevano (Vezzano e Santo Stefano) il Consiglio di Stato accogliendo le motivazioni della Regione, della Provincia e di Recos ha legittimato il Piano attuativo regionale (Paur) abbattendo tutti i vincoli: il biodigestore quindi sarà realizzato in località Saliceti, nel Comune di Vezzano Ligure. "Ci chiediamo – sottolinea Italia Viva – perché non si sia tenuto minimamente conto del fatto che il Tar avesse dato ragione ai Comuni interessati (Vezzano Ligure e Santo Stefano) che si opponevano perché la presenza di un biodigestore per il trattamento dei rifiuti nei pressi di una città e di un fiume, rappresenta una criticità notevole. L’impianto in questione poi, era inizialmente previsto nell’area di Boscalino, con un impegno di trasformazione di 30mila tonnellate. Nel giro di qualche mese, non si sa bene per quale ragione, è stata cambiato il volume portandolo a 90mila tonnellate e, di conseguenza, cambiare la località: la scelta, a nostro parere infelice, è ricaduta su Saliceti, dove c’è già un sito di trasformazione rifiuti a secco".

Il Comune di Vezzano si era subito mosso opponendosi al progetto. "Ora sappiamo che il territorio riceverà i rifiuti umidi di tutta la Liguria, quindi arriveranno moltissimi camion carichi di rifiuti organici a distanza di pochi minuti uno dall’altro, provenienti da tutta la Regione, che a nostro avviso potrebbero costituire potenziali rischi". Italia Viva si dice solidale con le amministrazioni comunali "che hanno fatto tutto ciò che potevano al fine di evitare la realizzazione di questo impianto. Le responsabilità politiche di questo percorso ci sono e sono chiare e sotto gli occhi di tutti. Data la sentenza definitiva, però, non ci resta che confidare che le amministrazioni comunali controlleranno in modo capillare, insieme ai gestori, che venga garantita la sicurezza, affinchè non si verifichino problemi di alcun tipo sul territorio comunale".

Cristina Guala