Bio blitz per studiare le specie spiaggiate

Sabato scorso, l’isola del Tino è stata meta di una visita promossa da associazione ’Amici dell’isola del Tino’, Cai La Spezia e Percorsi nel blu. Ad accogliere i visitatori al faro di San Venerio, il comandante Mario Greco e i suoi collaboratori, insieme ai guardiani dell’isola. Un luogo ricco di storia e bellezza, con un’anticipata primavera carica di fioriture di narcisi e strida di gabbiani, ha fatto da scenario ai visitatori attraverso i sentieri ripuliti dal Cai e i racconti degli Amici dell’isola del Tino, che presto, ha informato la presidente Elisabetta Cesari, organizzeranno sul territorio spezzino altri incontri e conferenze per promuovere la tutela e la valorizzazione di questo gioiello. Durante la mattinata, nella spiaggia del porticciolo si è svolto il ’Bio blitz di monitoraggio costiero emerso’. L’iniziativa è stata organizzata dal progetto Percorsi nel blu dell’Istituto Isa2 della Spezia, con il patrocinio del Comune della Spezia, del Consolato generale della Repubblica mominicana di Genova e della Rete Weec Italia (World Environmental Education Congress). Questo progetto, diretto dalla docente e biologa Erika Mioni, da 12 anni è promotore sul territorio di iniziative formative di ’ocean literacy’ e di ’citizen science’, mirate allo studio della biodiversità marina costiera. A monitorare la spiaggia dell’isola è stato un gruppo di volontari e studenti della scuola secondaria 2 Giugno e del Pcto Percorsi nel blu dell’Istituto Capellini Sauro e del liceo linguistico Mazzini. All’iniziativa scientifica hanno partecipato anche il console Nelson Carela Luna e il vice Carlid Giron. La raccolta dei dati è stata diretta dalla Mioni e dal suo staff (Tiziano Scimone, Vittoria Guani, Silvio Guani, Gwendaline Provenzani e Agata Briguglio) con il supporto operativo della Protezione civile di Life on the Sea e dei volontari. Oltre all’analisi qualitativa e quantitativa delle specie spiaggiate è stato effettuato anche il monitoraggio delle macroplastiche. All’indagine è seguita la pulizia della spiaggia dai rifiuti.