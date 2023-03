’Binario 2’, Griggio alla Feltrinelli

La scrittrice e pittrice Gloria Griggio presenterà oggi alle 17.30, il suo ultimo libro ‘Binario 2’ – edito dal Gruppo Albatros Il Filo – alla libreria Feltrinelli del centro commerciale Le Terrazze. "Un onore presentare il mio secondo romanzo nella mia città natale", dice l’autrice spezzina. L’intrigante e coinvolgente relazione di Ambra e Riccardo, protagonisti di ‘Binario 2’, sarà raccontata proprio da Gloria che, insieme all’attore e regista Roberto di Maio che farà da relatore alla presentazione, sarà anche disponibile per un firmacopie a conclusione dell’evento all’interno della libreria. "La presentazione del suo romanzo – afferma Greta Battaglini, direttore de La Feltrinelli – è un’opportunità per supportare e incoraggiare gli autori del nostro territorio". Per il direttore delle Terrazze, Giuseppe Muni "un grazie al punto vendita La Feltrinelli per aver organizzato la presentazione e ospitare questo evento culturale".