Bimbo di cinque mesi in crisi cardiocircolatoria in elicottero al Gaslini

Paura nella notte tra mercoledì e giovedì per un bambino di 5 mesi che ha avuto una grave crisi cardicircolatoria. L’allarme è scattato poco dopo le 3 in via Veneto. Ad accorgersene sono stati gli stessi i genitori del piccolo che hanno chiamato il 118. Subito è giunta sul posto l’automedica Delta 1. Il medico ha rianimato il piccolo e ha deciso il trasferimento immediato al Gaslini di Genova. E’ stata allertata l’ambulanza della Pubblica assistenza di Lerici, attrezzata per il trasporto pediatrico, ma per non perdere tempo visto il porblema cardiocircolatorio, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo (nella foto) giunto da Albenga. Il piccolo è stato portato con l’ambulaza della Pa di Lerici alla piazzola dove è atterrato l’elicottero, che lo ha condotto in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova.